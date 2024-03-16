Пешков Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Пешков Петр
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрестинья Егоровна