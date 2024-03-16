Пешков Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Пешков Петр

Мать: Нестерова Мелания Елисеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пешков Василий Никитич

Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пешков Николай Никитич

Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Пешков Анатолий Никитич

Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Пешков Михаил Никитич

Мать ребёнка: Хрестинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрестинья Егоровна

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