Чебыкин Феодосий (Федосий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Феодосий (Федосий)

Место рождения

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1822

Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий)

Мать: Чебыкина Софья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Крещение
15.01.1822
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении был брат отца Григорий (Яковлев) Чебыкин | Godparents:Восприемник: брат его родной Григорий Чебыкин
Военная служба
24.03.1845
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Военная служба
24.07.1845
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Определен рекрутом
Демобилизация
?.10.1864
Отставной солдат 2-го флотского экипажа 7-ой роты старший машинист
Бракосочетание
09.01.1865

Жена: Чебыкина Варвара

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1866 и 1870

Жена: Чебыкина Дарья

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1867 ст.

Сын: Чебыкин Павел

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Регистрационынй номер записи о рождении в МК №79. Населенный пункт указан аналогично месту рождения отца. В МК о рождении возможно ошибочно указана фамилия Шушков.
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Чебыкин Иван (Иоанн)

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния (Яндекс карты: 59.812615, 44.564282)
Рождение ребёнка
13.07.1877

Сын: Чебыкин Илия Феодосьевич

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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