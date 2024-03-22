Чебыкин Феодосий (Федосий)
Место рождения
Дата рождения11.01.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.01.1822
Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий)
Мать: Чебыкина Софья
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Крещение
15.01.1822
Восприемником при крещении был брат отца Григорий (Яковлев) Чебыкин | Godparents:Восприемник: брат его родной Григорий Чебыкин
Военная служба
24.03.1845
Военная служба
24.07.1845
Определен рекрутом
Демобилизация
?.10.1864
Отставной солдат 2-го флотского экипажа 7-ой роты старший машинист
Бракосочетание
09.01.1865
Жена: Чебыкина Варвара
Бракосочетание
Между 1866 и 1870
Жена: Чебыкина Дарья
Рождение ребёнка
07.12.1867 ст.
Сын: Чебыкин Павел
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья
Регистрационынй номер записи о рождении в МК №79. Населенный пункт указан аналогично месту рождения отца. В МК о рождении возможно ошибочно указана фамилия Шушков.
Рождение ребёнка
01.08.1870
Сын: Чебыкин Иван (Иоанн)
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния (Яндекс карты: 59.812615, 44.564282)
Рождение ребёнка
13.07.1877
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья
Смерть
Неизвестно