Ефремова Зинаида Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Иван
Смерть
Неизвестно