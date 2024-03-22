Ефремова Зинаида Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Зинаида Васильевич

Место рождения

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван

Смерть
Неизвестно
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