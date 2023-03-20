Евдокия Фомина
Место рожденияКярчина гора, Векшельская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1690
Дата смерти1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Фома Васильев
Кярчина гора, Векшельская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1722
Сын: Климентий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фомин
Смерть
1760
Сеннолядинская сельга, Вохтозерская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния