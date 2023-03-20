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Евдокия Фомина

Место рождения

Кярчина гора, Векшельская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1690

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Фома Васильев

Мать: не указана

Кярчина гора, Векшельская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1722

Сын: Климентий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фомин

Смерть
1760
Сеннолядинская сельга, Вохтозерская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
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