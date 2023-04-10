Трубицын Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Трубицын Осип Васильев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Трубицын Июда Иванов
Рождение ребёнка
1773
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трубицын Илья Иванов
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно