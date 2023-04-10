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Трубицын Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Трубицын Осип Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Трубицын Июда Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Трубицын Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Трубицын Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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