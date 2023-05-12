Фокина Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фокин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Каштанов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Иван

Смерть
1975
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