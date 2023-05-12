Фокина Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Фокин Дмитрий
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Каштанов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Каштанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каштанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каштанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каштанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каштанов Иван
Смерть
1975