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Нога София Артемовна
Нога София Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.2022
Пол
Женский
Отец
Нога Артём Олегович
1997 г.р.
Мать
Нога (Тетерятник) Анастасия Алексеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2022
Отец:
Нога Артём Олегович
Мать:
Нога Анастасия Алексеевна
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