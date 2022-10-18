Нога София Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нога София Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2022

Отец: Нога Артём Олегович

Мать: Нога Анастасия Алексеевна

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