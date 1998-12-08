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Ильина Мария Дмитриевна
Ильина Мария Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1998
Пол
Женский
Отец
Ильин Дмитрий Викторович
Мать
Ильина (Крючкова) Маргарита Дмитриевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1998
Отец:
Ильин Дмитрий Викторович
Мать:
Ильина Маргарита Дмитриевна
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