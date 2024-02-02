Романова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно