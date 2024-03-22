Смирнов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1893
Дата смерти05.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893
Рождение ребёнка
28.10.1924
Дочь: Белоусова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1930
Сын: Смирнов Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1938
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.05.1978