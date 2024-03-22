Смирнов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Иван Александрович

Смирнов Иван Александрович

Место рождения

Братилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.02.1893

Дата смерти

05.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Нg
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Братилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.1924

Дочь: Белоусова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1930

Сын: Смирнов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1938

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.05.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close