Гедз Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГедз Лев Иванович

Гедз Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close