Гедз Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно