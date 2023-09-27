Сас Иван Юркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сас Юрко
Рождение ребёнка
31.12.1929
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна
Рождение ребёнка
13.08.1935
Дочь: Мазур Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Сас Николай
Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна
Рождение ребёнка
01.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна
Развод
Около 1940
Развелись когда дети были еще маленькими, точной даты нет.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно