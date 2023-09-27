Сас Иван Юркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сас Иван Юркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сас Юрко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1929

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна

Рыжановка, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.08.1935

Дочь: Мазур Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна

Рыжановка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Сас Николай

Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна

Рождение ребёнка
01.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сас Епистимия Владимировна

Развод
Около 1940

Жена: Сас Епистимия Владимировна

Развелись когда дети были еще маленькими, точной даты нет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сас Епистимия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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