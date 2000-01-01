Прокофьев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Иван Алексеевич

Прокофьев Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Прокофьев Алексей

Мать: не указана

Смерть
После 1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close