Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

п.Соловьевск, Амурская область, Россия

Дата рождения

28.09.1952

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1952

Отец: Иванов Виктор

Мать: Иванова Надежда

п.Соловьевск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
1976

Жена: скрыто настройками приватности

Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
04.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2021
Красноярск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия
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