Иванов Александр
Место рожденияп.Соловьевск, Амурская область, Россия
Дата рождения28.09.1952
Дата смерти15.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1952
Отец: Иванов Виктор
Мать: Иванова Надежда
п.Соловьевск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
1976
Жена: скрыто настройками приватности
Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
04.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2021
Красноярск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия