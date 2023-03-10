Фонтон, тайный советник Карл Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонтон, тайный советник Карл Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1804

Дата смерти

14.08.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Попова Варвара Карловна

Мать ребёнка: Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фонтон Федор Карлович

Мать ребёнка: Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Степановна

Смерть
14.08.1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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