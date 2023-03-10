Фонтон, тайный советник Карл Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1804
Дата смерти14.08.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Попова Варвара Карловна
Мать ребёнка: Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Степановна
Смерть
14.08.1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, Санкт-Петербург, Россия