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Кыров Владимир Григорьевич

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Место рождения

Россия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ермыш

Дата рождения

05.01.1915

Дата смерти

04.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1915

Отец: Кыров Григорий

Мать: не указана

Россия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ермыш
Рождение ребёнка
30.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, с. Карги
Бракосочетание
21.01.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Уфимский сельский совет трудящихся Ачитского района Свердловской обл.
Развод
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёнька (Леонида?) Владимировна

Мать ребёнка: Кырова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кырова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.1994
Россия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Верхний Арий
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