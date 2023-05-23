Кыров Владимир Григорьевич
Место рожденияРоссия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ермыш
Дата рождения05.01.1915
Дата смерти04.06.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1915
Отец: Кыров Григорий
Россия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ермыш
Рождение ребёнка
30.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Россия, Свердловская обл., Манчажский район, с. Карги
Бракосочетание
21.01.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Уфимский сельский совет трудящихся Ачитского района Свердловской обл.
Развод
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёнька (Леонида?) Владимировна
Мать ребёнка: Кырова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кырова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1994
Россия, Свердловская обл., Ачитский район, д. Верхний Арий