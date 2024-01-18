Чернявский Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949
Рождение ребёнка
02.01.1974
Сын: Чернявский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Людмила Марковна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1983
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Людмила Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Марковна