Чернявский Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Владимир Алексеевич

Чернявский Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949

Отец: Чернявский Алексей Григорьевич

Мать: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1974

Сын: Чернявский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Людмила Марковна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1983

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Людмила Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Марковна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close