Федор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиС 1795 по 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Степан Гаврилович
Мать: Аксинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Сергей Федорович
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Афимья Васильевна
Смерть
С 1795 по 1825