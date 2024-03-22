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Федор Степанович

Место рождения

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

С 1795 по 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Степан Гаврилович

Мать: Аксинья Степановна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сергей Федорович

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Афимья Васильевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1795 по 1825
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