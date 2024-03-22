Васильева Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Василий
Рождение ребёнка
07.08.1937
Сын: Абрамов Алексей Дорофеевич
Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Дорофеевна
Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Валентина Дорофеевна
Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамов Иван Дорофеевич
Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович
Смерть
Неизвестно