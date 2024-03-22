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Васильева Наталья Васильевна

Место рождения

Авдеева, Хмелитская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Авдеева, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1937

Сын: Абрамов Алексей Дорофеевич

Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Петр Дорофеевич

Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Дорофеевна

Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Валентина Дорофеевна

Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамов Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Абрамов Дорофей Степанович

Смерть
Неизвестно
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