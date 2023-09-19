Сухарев Павел Васильевич
Место рождениядеревня Ретеш Окуловского района Новгородской области
Дата рождения05.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939
деревня Ретеш Окуловского района Новгородской области
Рождение ребёнка
18.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область