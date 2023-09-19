Сухарев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Павел Васильевич

Место рождения

деревня Ретеш Окуловского района Новгородской области

Дата рождения

05.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ретеш Окуловского района Новгородской области
Рождение ребёнка
18.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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