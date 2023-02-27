Парасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Яков Иванович

Мать: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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