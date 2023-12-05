Рылова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Рылов Владимир

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Рылов Евгений

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Любовь?

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараненко Серафима

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Рылов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылов Филипп

Смерть
Неизвестно
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