Рылова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Рылов Владимир
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Рождение ребёнка
24.02.1921
Сын: Рылов Евгений
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Любовь?
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко Серафима
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Рылов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рылов Филипп
Смерть
Неизвестно