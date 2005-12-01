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Надеждин Сергей Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.01.1927

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1931 г.р.
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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1927

Отец: Надеждин Василий Федорович

Мать: Надеждина Елена Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
1927
Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеждина Марина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеждина Марина Львовна

Смерть
01.12.2005
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