Надеждин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1927
Дата смерти01.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1927
Крещение
1927
Рождение ребёнка
06.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надеждина Марина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надеждина Марина Львовна
Смерть
01.12.2005