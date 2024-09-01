Пономаренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пономаренко) Мария Пименовна
Рождение ребёнка
02.01.1945
Сын: Пономаренко Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: (Пономаренко) Мария Пименовна
Смерть
Неизвестно