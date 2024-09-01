Пономаренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Григорий

Пономаренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пономаренко) Мария Пименовна

Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Пономаренко Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономаренко) Мария Пименовна

Смерть
Неизвестно

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