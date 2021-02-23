Игнатьев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Андрей Владимирович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

12.03.1971

Дата смерти

23.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2021
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