Бяков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2016

Отец: Бяков Иван Александрович

Мать: не указана

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