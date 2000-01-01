Носова (Арканова) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Арканова) Аграфена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Носов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Носов Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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