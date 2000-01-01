Носова (Арканова) Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Носов Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно