Кильметова Малика
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кильметов Салимзян
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кильметов Сулейман Салимзянович
Отец ребёнка: Кильметов Салимзян
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кильметов Нурсафа Салимзянович
Отец ребёнка: Кильметов Салимзян
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Кильметова) Мадина Салимзяновна
Отец ребёнка: Кильметов Салимзян
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кильметов Виль Салимзянович
Отец ребёнка: Кильметов Салимзян
Смерть
Неизвестно