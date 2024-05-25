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Кильметова Малика

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильметов Салимзян

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кильметов Сулейман Салимзянович

Отец ребёнка: Кильметов Салимзян

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кильметов Нурсафа Салимзянович

Отец ребёнка: Кильметов Салимзян

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Кильметова) Мадина Салимзяновна

Отец ребёнка: Кильметов Салимзян

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Кильметов Виль Салимзянович

Отец ребёнка: Кильметов Салимзян

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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