Подколзин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подколзин Роман

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Место рождения

г сургут

Дата рождения

10.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2012

Отец: Алексей

Мать: Подколзина Диляна

г сургут
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