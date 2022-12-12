Меншиков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншиков Александр Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.09.1787

Дата смерти

01.05.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1787
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1805
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1805
г. Дрезден, Германия
Место жительства
С 1831 по 1854
Финляндия
Место жительства
С 1853
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1855 по 1856
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
01.05.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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