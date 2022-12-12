Меншиков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1787
Дата смерти01.05.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1787
Место жительства
С 1805
Место жительства
По 1805
г. Дрезден, Германия
Место жительства
С 1831 по 1854
Финляндия
Место жительства
С 1853
г. Константинополь, Османская империя
Место жительства
С 1855 по 1856
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
01.05.1869
Место жительства
По 1869