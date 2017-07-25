Назарова (Осипова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Осипова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Тихарево, Давыдковская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

10.04.1939

Дата смерти

25.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1939

Отец: Осипов Алексей Акимович

Мать: Осипова Нина Ивановна

Тихарево, Давыдковская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1963

Сын: Назаров Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович

Прокшино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1969

Дочь: Власичева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Михайлович

Смерть
25.07.2017
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