Назарова (Осипова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1939
Дата смерти25.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1939
Отец: Осипов Алексей Акимович
Мать: Осипова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1963
Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович
Прокшино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1969
Дочь: Власичева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2017