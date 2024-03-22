Поляков Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1848
Сын: Поляков Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Рождение ребёнка
13.01.1853 ст.
Сын: Поляков Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Рождение ребёнка
24.03.1855
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.
Сын: Поляков Митрофан Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1871