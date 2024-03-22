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Поляков Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Поляков Тимофей Семенович

Мать: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Поляков Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1853 ст.

Сын: Поляков Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Поляков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.

Сын: Поляков Митрофан Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Поляков Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Акулина Панфиловна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Акулина Панфиловна

Смерть
До 1871
Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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