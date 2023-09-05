Тарасенков Фёдор Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чекалина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лаврова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Тарасенков Андрей Федорович
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Тарасенкова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тарасенков Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тарасенковы Александра и Елизавета Фёдоровны
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Тарасенков Александр Федорович
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.04.1910
Дочь: Тюрина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна
Смерть
1943