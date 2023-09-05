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Тарасенков Фёдор Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Мать: Тарасенкова Евдотья

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чекалина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лаврова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Тарасенков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Тарасенкова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тарасенков Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тарасенковы Александра и Елизавета Фёдоровны

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Тарасенков Александр Федорович

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.04.1910

Дочь: Тюрина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Смерть
1943
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