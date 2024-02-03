Соколова (Пуля) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Пуля) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуля Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1918

Дочь: Соколова мария Никифоровна

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Рождение ребёнка
10.02.1922

Дочь: Соколова надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Рождение ребёнка
07.07.1927

Сын: Соколов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1938

Сын: Соколов борис Никифорович

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов виктор Никифорович

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов василий Никифорович

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова вера Никифоровна

Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович

Смерть
Неизвестно
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