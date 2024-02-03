Соколова (Пуля) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пуля Андрей
Рождение ребёнка
30.11.1918
Дочь: Соколова мария Никифоровна
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Рождение ребёнка
10.02.1922
Дочь: Соколова надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Рождение ребёнка
07.07.1927
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1938
Сын: Соколов борис Никифорович
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов виктор Никифорович
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов василий Никифорович
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова вера Никифоровна
Отец ребёнка: Соколов Никифор хрисанфович
Смерть
Неизвестно