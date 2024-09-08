Коротаев Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Коротаев Федот Дорофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротаева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коротаев Иван Иванов
Мать ребёнка: Коротаева Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Коротаева Авдотья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Коротаева Авдотья
Смерть
Неизвестно