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Коротаев Иван Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Коротаев Федот Дорофьев

Мать: Коротаева Татьяна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Коротаев Иван Иванов

Мать ребёнка: Коротаева Авдотья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Коротаева Авдотья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Коротаева Авдотья

Смерть
Неизвестно

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