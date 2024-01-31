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Коротеев Игнат Илларионович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротеев Илларион

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Коротеев Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Коротеев Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Россия
Николаевский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротеев Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
станица Усть-Медведицкая
Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротеев ?

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротеев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Игнатьевна

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротеев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Смерть
Неизвестно
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