Коротеев Игнат Илларионович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротеев Илларион
Россия
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Коротеев Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Коротеев Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Россия
Николаевский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротеев Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
станица Усть-Медведицкая
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротеев ?
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротеев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Игнатьевна
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротеев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Смерть
Неизвестно