Веселова (Сорокина) Пелагея Ивановна Амплеевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1913
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1838
Дочь: Иванова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение
21.10.1913
Рождение ребёнка
24.03.1940
Сын: Веселов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1950
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1953
Сын: Веселов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область