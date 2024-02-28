Веселова (Сорокина) Пелагея Ивановна Амплеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселова (Сорокина) Пелагея Ивановна Амплеевна

Веселова (Сорокина) Пелагея Ивановна Амплеевна

avatar

Место рождения

Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.10.1913

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1838 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1838

Дочь: Иванова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Рождение
21.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.03.1940

Сын: Веселов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Веселов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1953

Сын: Веселов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Алексей Иванович

Смерть
Около 1990
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close