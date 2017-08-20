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Хуҗина Әминә Фәрид кызы
Хуҗина Әминә Фәрид кызы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.2017
Пол
Женский
Отец
Хуҗин Фәрид Муллахмәт улы
1981 г.р.
Мать
Хуҗина (Кашапова) Гөлнур Сәгъдат кызы
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ХА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2017
Отец:
Хуҗин Фәрид Муллахмәт улы
Мать:
Хуҗина Гөлнур Сәгъдат кызы
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