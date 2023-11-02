Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Мика Васильевич
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Пимен Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Смерть
После 1825