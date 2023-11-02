Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Мика Васильевич

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Пимен Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close