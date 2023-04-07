Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Василий Никитич
Василий Никитич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1730
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никита Васильевич
1669 г.р.
Мать
Мавра Ивановна
1672 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец:
Никита Васильевич
Мать:
Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия