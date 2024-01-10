Юсипова (Измайлова) Сания Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсипова (Измайлова) Сания Исхаковна

Юсипова (Измайлова) Сания Исхаковна

Место рождения

с.Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Петряксы
Рождение ребёнка
13.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсипов Рушан Шамилевич

Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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