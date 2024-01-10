Юсипова (Измайлова) Сания Исхаковна
Место рожденияс.Петряксы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1959
Рождение ребёнка
01.01.1962
Рождение ребёнка
31.08.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсипов Шамиль Сафинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно