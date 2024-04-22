Мазурина (Дубянская) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина (Дубянская) Антонина Николаевна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: Дубянский Николай Николаевич

Мать: Дубянская Мария Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1971

Сын: Мазурин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мазурин Николай Сергеевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1975

Сын: Мазурин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мазурин Николай Сергеевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазурин Николай Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
ул.Ленинградская д. 12 кв 75
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