Мазурина (Дубянская) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Рождение ребёнка
08.07.1971
Сын: Мазурин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мазурин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.1975
Сын: Мазурин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мазурин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Ленинградская д. 12 кв 75