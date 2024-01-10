Вшивкова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вшивков Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич
д. Разины, Пермский край
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Вшивкова Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич
д. Разины, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
д. Разины, Пермский край
Смерть
Неизвестно