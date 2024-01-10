Вшивкова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вшивков Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич

д. Разины, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Вшивкова Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Вшивков Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивков Игнатий Андреевич

д. Разины, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивков Игнатий Андреевич

д. Разины, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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