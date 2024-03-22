Быханов Федор Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1878 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
02.10.1896 ст.
Бракосочетание: 14(02).10.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. стр.57.
Смерть
Неизвестно