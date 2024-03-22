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Быханов Федор Павлов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
02.10.1896 ст.

Жена: Быханова Пелагея Трофимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание: 14(02).10.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. стр.57.
Смерть
Неизвестно
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