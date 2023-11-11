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Усанова Галина Григорьевна

Место рождения

Пукирёво, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.11.1937

Дата смерти

28.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.08.1917
Рождение
01.11.1937

Отец: Усанов Григорий Васильевич

Мать: Богданова Мария Ивановна

Пукирёво, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.03.1960

Дочь: Харченко Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Харченко Вячеслав Григорьевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.09.1961

Дочь: Харченко Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Харченко Вячеслав Григорьевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.10.1970

Дочь: Ефремова Эльвира Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Озерск, Озерский, Челябинская область
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