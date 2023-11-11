Усанова Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1937
Дата смерти28.08.1917
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.08.1917
Рождение
01.11.1937
Рождение ребёнка
04.03.1960
Дочь: Харченко Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Харченко Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1961
Дочь: Харченко Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Харченко Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
31.10.1970
Дочь: Ефремова Эльвира Юрьевна