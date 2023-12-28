Щербаков (Абелина) Павлина Владимировна
Место рожденияВитебск Белоруссия
Дата рождения15.07.1887
Дата смерти02.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887
Отец: Абелин Мирон
Мать: Абелин ?
Витебск Белоруссия
Еврейка. Имя изменили при крещением перед свадьбой. Имя при рождении не известно.
Рождение ребёнка
12.10.1909
Сын: Щербаков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Маркович
Украина, г. Харьков
Реабилитация осужденного
23.12.1955
Реабилитация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Маркович
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работала в Лечебно-Санитарном Управлении Кремля (1987 г. = 4-е Управление Минздрава) около 14 лет.
Смерть
02.10.1982
Москва, Russland