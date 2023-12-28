Щербаков (Абелина) Павлина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков (Абелина) Павлина Владимировна

Место рождения

Витебск Белоруссия

Дата рождения

15.07.1887

Дата смерти

02.10.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887

Отец: Абелин Мирон

Мать: Абелин ?

Витебск Белоруссия
Еврейка. Имя изменили при крещением перед свадьбой. Имя при рождении не известно.
Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Щербаков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Маркович

Украина, г. Харьков
Реабилитация осужденного
23.12.1955
Реабилитация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Маркович

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работала в Лечебно-Санитарном Управлении Кремля (1987 г. = 4-е Управление Минздрава) около 14 лет.
Смерть
02.10.1982
Москва, Russland
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