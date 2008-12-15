Швецова Ксения Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Ксения Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2008

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2008

Отец: Швецов Вадим Валентинович

Мать: Аманенко Ольга Викторовна

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