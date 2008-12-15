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Швецова Ксения Вадимовна
Швецова Ксения Вадимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2008
Пол
Женский
Отец
Швецов Вадим Валентинович
1973 г.р.
Мать
Аманенко Ольга Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2008
Отец:
Швецов Вадим Валентинович
Мать:
Аманенко Ольга Викторовна
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