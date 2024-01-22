Афонасьева Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Афонасьев Анисим Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Афонасьев Иоанн Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Афонасьев Симеон Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афонасьев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Афонасьева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афонасьева Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Афонасьева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Афонасьев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно