Афонасьева Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Афонасьев Анисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Афонасьев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Афонасьев Симеон Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Афонасьев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Афонасьева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афонасьева Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Афонасьева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Афонасьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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