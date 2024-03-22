Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филиппович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1849 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Горшков Филипп Трофимович

Мать: Горшкова Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лев Иванович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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