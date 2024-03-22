Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Горшков Филипп Трофимович
Мать: Горшкова Домна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лев Иванович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно