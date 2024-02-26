Когай Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.982
Отец ребёнка: Цой Эдуард
Рождение
21.09.1953
Отец: Когай Николай Николаевич
Мать: Ким Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вероника Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цой Эдуард