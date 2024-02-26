Когай Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКогай Людмила Николаевна

Когай Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.982

Сын: Цой Альберт Эдуардович

Отец ребёнка: Цой Эдуард

Рождение
21.09.1953

Отец: Когай Николай Николаевич

Мать: Ким Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Вероника Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цой Эдуард

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close